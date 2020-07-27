27 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Burak Yılmaz'ın partnerini belirledi! Alfredo Morelos...

Burak'ın partneri belirlendi! Lille...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Forvet hattına transfer yapmak isteyen Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmıştı. Fransız temsilcisi, milli forvetimizin partnerini de belirledi.

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Beşiktaş forması giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, hafta içinde Fransa'ya giderek yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, transferde hız kesmiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre ofansif gücünü artırmak isteyen Lille, Glasgow Ranegrs forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile de anlaştı.

İskoç ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç golcü, bu sezon çıktığı 36 maçta 18 gol kaydetti.

Burak'ın transferindeki ilginç detay! Lille'e gitme sebebi... haberin devamı

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