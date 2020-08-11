Valencia'da corona virüsü vakası

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi corona virüsüne yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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