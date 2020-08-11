11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia'da corona virüsü vakası

Valencia'da koronavirüs vakası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

İspanya 1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da iki kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 370 bin 60 kişi corona virüsüne yakalanırken, 28 bin 576 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

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