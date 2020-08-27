27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Dünya yıldızına corona virüsü şoku

Dünya yıldızına corona virüsü şoku
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Dünya yıldızı corona virüsüne yakalandı. Fransız futbolcu Milli takım aday kadrosundan çıkartıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen dünyaca ünlü yıldız corona virüsüne yakalandı. Fransız futbolcu ülkesinin milli takım kadrosundan çıkartıldı..
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