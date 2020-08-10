10 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kostas Tsimikas Liverpool'da

Liverpool Tsimikas'ı kadrosuna kattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'de geride bıraktığımız sezon şampiyonlukla tamamlayan , forması giyen Yunan sol bek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

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