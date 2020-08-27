Malang Sarr Chelsea'de

Chelsea, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İngiliz ekibi oyuncunun tecrübe kazanması için bir yıllık kiralanacağını bildirdi.

Malang Sarr'ın yeni adresi belli oldu. Fransız stoper Chelsea'nin teklifini kabul etti.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Nice altyapısında yetişen Malang Sarr, Barcelona da dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde bulunuyordu.

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