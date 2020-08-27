27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Malang Sarr Chelsea'de

F.Bahçe'ye kötü haber! Yıldız isim imzayı attı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

, 'nin de transfer listesinde yer alan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İngiliz ekibi oyuncunun tecrübe kazanması için bir yıllık kiralanacağını bildirdi.

'ın yeni adresi belli oldu. Fransız stoper 'nin teklifini kabul etti.

İngiliz devinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Nice altyapısında yetişen Malang Sarr, Barcelona da dahil olmak üzere birçok Avrupa devinin takibinde bulunuyordu.

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