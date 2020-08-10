Emre Mor'a büyük şok! Kampa alınmadı
Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Galatasaray'da, ikinci yarısında ise Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Celta Vigo'da bulunan Emre Mor, İspanya ekibi tarafından yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'da geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 800 BİN
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon Euro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin Euro'ya kadar düştü.
Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.
Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
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