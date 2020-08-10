10 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Emre Mor'a büyük şok! Kampa alınmadı

Emre Mor'a büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında 'da, ikinci yarısında ise 'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi 'da bulunan , ekibi tarafından hazırlıklarına davet edilmedi.

, 2017 yazında kadrosuna kattığı 'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını 'da, ikinci yarısına da 'da geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 800 BİN
Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon Euro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin Euro'ya kadar düştü.

Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün hazırlıklarına davet edilmedi.

Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı! Chelsea Pedro ile yollarını ayırdı!
Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo... Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör