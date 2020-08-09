09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo...

Transferde bomba iddia! Cristiano Ronaldo...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'un 'nden elenmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşan Portekizli yıldız 'nun İtalyan ekibinden ayrılmak istediği ve Fransız devi ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Transferde bomba bir iddia ortaya atıldı... 'nde 'a elenen 'a bir kötü haber de 'dan geldi.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ronaldo ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre; Dünya yıldızı önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.

MENDES LEONARDO İLE GÖRÜŞECEK!

Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri , Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun 'ye olası transferi için şartları görüşecek.

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