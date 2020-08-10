10 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal Getafe'de! İşte bonservis bedeli

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Geride bıraktığımız sezon 'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de bulunan milli futbolcu , 9 milyon Euro karşılığında 'ye oldu.

Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Villareal'e dönen , kariyerine 'da devam etme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre milli futbolcu, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka ekibi 'nin yolunu tuttu.

altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında 4.4 milyon Euro karşılığında 'e, 2017'de ise 14 milyon Euro bedelle Villarreal'e olan Enes Ünal, kariyerinde Genk, NAC Breda, Twente, Levante ve son olarak Real Valladolid formalarını terletmişti.

Geçtiğimiz sezon Valladolid ile 37 maçta görev alan golcü futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Enes Ünal Getafe'de

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