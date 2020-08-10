Enes Ünal Getafe'de! İşte bonservis bedeli
Geride bıraktığımız sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Villarreal'de bulunan milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon Euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giymesinin ardından Villareal'e dönen Enes Ünal, kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı. Ajansspor'un haberine göre milli futbolcu, 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka La Liga ekibi Getafe'nin yolunu tuttu.
Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015 yılında 4.4 milyon Euro karşılığında Manchester City'e, 2017'de ise 14 milyon Euro bedelle Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, kariyerinde Genk, NAC Breda, Twente, Levante ve son olarak Real Valladolid formalarını terletmişti.
Geçtiğimiz sezon Valladolid ile 37 maçta görev alan golcü futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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