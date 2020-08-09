Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi...
İtalya Serie A'yı şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon'a elenerek kupanın dışında kalan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.
Transferde bomba bir iddia ortaya atıldı... Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'a bir kötü haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ronaldo ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre; dünya yıldızı önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.
MENDES LEONARDO İLE GÖRÜŞECEK!
Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri Jorge Mendes, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Juventus formasıyla 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, 67 gol ve 15 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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