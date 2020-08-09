09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Yılın transfer bombası! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi...

Yılın transfer bombası! Ronaldo'nun yeni adresi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

İtalya Serie A'yı şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon'a elenerek kupanın dışında kalan Juventus'ta 'nun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yıldız futbolcunun menajeri 'in Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Transferde bomba bir iddia ortaya atıldı... Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus'a bir kötü haber de 'dan geldi.

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo bu yaz İtalyan devinden ayrılabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ronaldo ikinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ne erken vedanın ardından takımdan ayrılmayı düşünmeye başladı. İddiaya göre; dünya yıldızı önüne çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye alacak.

MENDES LEONARDO İLE GÖRÜŞECEK!

Serie A'da iki şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki yıldız için menajeri , Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo ile görüşecek. Mendes, Ronaldo'nun PSG'ye olası transferi için şartları görüşecek.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Juventus formasıyla 90 resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, 67 gol ve 15 asist kaydetti. Yıldız oyuncunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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