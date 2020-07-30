Serie A: Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU

İtalya Ligi Serie A'nın 37. haftasında sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen Juventus, deplasmanda Cagliari'ye Gagliano ve Simeone'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Serie A'nın 37. haftasında Cagliari ile Juventus, Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sezon şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen İtalyan devi, rakibine 8. dakikada Luca Gagliano ve 45+2. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Juventus, 83 puanda kaldı. Puanını 45'e yükselten Cagliari ise 13. sırada yer aldı.





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