30 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Cagliari 2-0 Juventus | MAÇ SONUCU

Şampiyon Juventus Cagliari'ye direnemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

İtalya Ligi Serie A'nın 37. haftasında sezonu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen , deplasmanda 'ye ve Simeone'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Serie A'nın 37. haftasında ile , Sardegna Arena'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sezon şampiyonlukla tamamlamayı garantileyen İtalyan devi, rakibine 8. dakikada Luca ve 45+2. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Juventus, 83 puanda kaldı. Puanını 45'e yükselten Cagliari ise 13. sırada yer aldı.


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