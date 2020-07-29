Brentford 3-1 Swansea | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship play-off mücadelesinde Brentford, sahasında Swansea'yi konuk etti. Brentford, Swansea'yi 3-1 mağlup etti ve play-off finaline adını yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren iki takım bu akşam karşı karşıya geldi. İlk maç 1-0 Swansea'n,n üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Brentford, 11. dakikada Watkins, 15. dakikada Marcondes ve 46. dakikada Mbeumo ile skoru 3-0'a taşıdı. Swansea adına tek golü R. Brewster 78. dakikada kaydetti. Bu skorla birlikte Brentford adını play-off finaline yazdırdı. Brentford, Fulham-Cardiff maçının galibiyle eşleşecek.

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