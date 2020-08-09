09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal'den Mesut Özil'e sürpriz teklif!

Arsenal'den Mesut Özil'e sürpriz teklif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 Giriş Tarihi: 09.08.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , yeni sezonda kadroda düşünmediği ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Mesut Özil'e flaş bir teklif yaptı. Londra ekibi, Türk asıllı Alman yıldıza "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyelim" teklifinde bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi 'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, kendisine Arsenal'den flaş bir teklif geldi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Türk asıllı Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz" teklifini iletti.

31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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