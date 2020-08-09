Arsenal'den Mesut Özil'e sürpriz teklif!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezonda kadroda düşünmediği ve adı sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu Mesut Özil'e flaş bir teklif yaptı. Londra ekibi, Türk asıllı Alman yıldıza "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyelim" teklifinde bulundu.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'la 1 yıllık sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken, kendisine Arsenal'den flaş bir teklif geldi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre; Arsenal, ismi Fenerbahçe ile de anılan Türk asıllı Alman yıldıza, "Bir kulüple anlaş, 18 milyon poundluk maaşının kalan kısmını biz ödeyeceğiz" teklifini iletti.

31 yaşındaki futbolcunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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