Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! 2 ismin testi pozitif çıktı

İtalya Serie A'yı şampiyonlukla tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Olimpik Lyon'a elenerek kupanın dışında kalan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmayı düşündüğü ve yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes'in Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.