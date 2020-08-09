09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid'de corona virüsü şoku! 2 ismin testi pozitif çıktı

A. Madrid'de corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü RB Leipzig ile karşılaşacak Atletico Madrid'de kulüp içindeki 2 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku yaşanıyor. Lizbon'da yer alacak olan Atletico Madrid, 2 kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

İspanyol ekibi, söz konusu iki ismin isimlerini açıklamazken, corona'ya yakalananların karantinaya alındığı ifade edildi.

Atletico Madrid, 13 Ağustos Perşembe günü çeyrek finalde Leipzig'le karşı karşıya gelecek.

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