06 Ağustos 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sevilla 2-0 Roma | MAÇ SONUCU

Sevilla çeyrek finale iki golle yükseldi!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

son 16 turu maçında Sevilla ile Roma karşılaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmayı İspanyol temsilcisi 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam etti. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşmasının 'nın Duisburg kentinde ve tek maç üzerinden oynandı.

Mücadeleyi Sevilla 2-0 kazanırken, karşılaşmada golleri 22. dakikada Reguilon ve 44'te En Nesyri attı.

Roma'da 90+10. dakikada Mancini direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelede Cengiz Ünder forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Sevilla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

SEVILLA-ROMA MAÇI İLK 11'LER

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, En Nesyri.

Roma: Lopez, Mancini, Ibanez, Kolarov, Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Mkhitaryan, Dzeko.

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