30 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fulham - Cardiff City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

play-off yarı finalinde sahasında 'i konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

play-off yarı finalinde ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı 2-0 Fulham'ın üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin rövanşında Cardiff City mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fulham'da Ivan Cavaleiro bu akşam oynayamayacak. Cardiff'te ise Isaac Vassell ve Greg Cunningham oynayamayacak.

FULHAM - CARDIFF CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fulham - Cardiff City maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports 4'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Gianni Infantino'ya şok soruşturma! Gianni Infantino'ya şok soruşturma!
Şampiyon Juventus Cagliari'ye direnemedi Şampiyon Juventus Cagliari'ye direnemedi
Milan farka gitti! Çalhanoğlu maça damga vurdu Milan farka gitti! Çalhanoğlu maça damga vurdu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör