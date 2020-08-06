06 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Lazio Vedat Muriç için İstanbul'da

İtalyan devi F.Bahçeli yıldız için İstanbul'da
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 Giriş Tarihi: 06.08.2020

Serie A ekiplerinden Lazio 'nin bu sezonki en skorer ismi Vedat Muriqi için 'a geldi. İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu Erol Bulut ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Acil olarak bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe'nin yardımına İtalyanlar koştu. Bu sezon Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini noktalamak için 'a geldi.

İtalyan yöneticiler, sarı-lacivertli kurmaylarla transferi sonlandırmak için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyordu.

İtalyan kulübünün ise Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro...

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