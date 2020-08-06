Lazio Vedat Muriç için İstanbul'da

Serie A ekiplerinden Lazio Fenerbahçe'nin bu sezonki en skorer ismi Vedat Muriqi için İstanbul'a geldi. İtalyan yöneticiler Kosovalı golcü için Fenerbahçe ile temasa geçti.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör konusunu Erol Bulut ile çözen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrilmişti. Acil olarak bonservis gelirine ihtiyaç duyan Fenerbahçe'nin yardımına İtalyanlar koştu. Bu sezon Serie A'da hücum performansı ile öne çıkan Lazio, Vedat Muriqi transferini noktalamak için İstanbul'a geldi.

İtalyan yöneticiler, sarı-lacivertli kurmaylarla transferi sonlandırmak için bir araya gelecek. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyordu.

İtalyan kulübünün ise Fenerbahçe'ye teklifi 18 milyon Euro...

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