Çağlar Söyüncü'ye Barcelona kancası! İşte önerilen rakam
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu. İspanyol devinin 40 milyon Euro'ya transferi bitirmek istediği ve tarafların anlaşması takdirde 5 yıllık sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.
Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor. NTV Spor'un haberine göre; bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu.
Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Katalan ekibi, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı altyapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.
2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.
Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncusu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.
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