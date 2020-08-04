04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lyon Cenk Özkaçar için Altay'a 1.5 milyon Euro ödeyecek

Altay'dan dünya devine transfer! Cenk Özkaçar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç defans oyuncusu , 'ya gitti. Gösterdiği performansla birçok Süper Lig kulübünün dikkatini çeken 19 yaşındaki oyuncu Fransa'nın önemli takımlarından Olympique Lyon'la 5 yıllık anlaşma imzaladı.

Yetiştiği Altay'da teknik ekibe ve takım arkadaşlarına veda eden Cenk, 'ya uçtu. İzmir ekibinin, Lyon'dan 'ın bonservisi için 1.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay alacağı öğrenildi.

Bu sezon 12 lig maçında görev yapan sol ayaklı stoper, oyun stili ve fiziğiyle Juventus'ta forma giyen milli defans oyuncusu Merih Demiral'a benzetiliyor.

Başkan Özgür Ekmekcioğlu'nun katkısı dışında maddi geliri olmayan siyah-beyazlılılar, Cenk Özkaçar'ın satışıyla derin bir nefes aldı.

Türk futboluna birçok futbolcuyu armağan eden Altay'ın bu satıştan kasasına 16 milyon 378 bin TL'ye yakın para girecek. Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlıların gelen bu kaynakla şampiyonluğa oynayacak bir ekip kuracak.

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