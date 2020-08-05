05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması
Alman ekibi Werder Bremen'in sportif direktörü Frank Baumann, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Max Kruse'nin tekliflerine olumsuz cevap verdiğini söyledi.
Baumann, düzenlediği basın toplantısında, transfer gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve Werder Bremen'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Max Kruse, haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
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