05 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen'den Max Kruse açıklaması

Werder Bremen'den Kruse açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Alman ekibi 'in sportif direktörü Frank Baumann, ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan 'nin tekliflerine olumsuz cevap verdiğini söyledi.

Baumann, düzenlediği basın toplantısında, gündemlerindeki Kruse hakkında açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki Alman futbolcuya teklif yaptıklarını doğrulayan Baumann, "Onunla görüşmeler yaptık ancak o kararını verdi ve 'e geri dönmeyecek." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'ye transfer olan , haziran ayında sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

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