Ahmet Selim Kul: Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, ilk etapta stoper sorununu çözmek istiyor. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Daha önce Alanyaspor'da forma giyen Mamadou Fofana Fenerbahçe'ye önerildi. Sarı-lacivertliler, Juan Jesus ve Steven Caulker ile de ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

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