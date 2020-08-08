08 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi!

Juventus'ta Andrea Pirlo dönemi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 Giriş Tarihi: 08.08.2020

Serie A'nın son şampiyonu , Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra ile yolları ayırmıştı. Juventus, 'nun yeni olarak getirildiğini açıkladı.

Serie A'da 9 yıl üst üste şampiyon olan , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istenilen başarıyı gösteremedi. ile yolları ayıran Juventus, 'yu takımın başına getirdi.

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