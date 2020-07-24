Merih Demiral el yakıyor!
Juventus forması giyen Merih Demiral, transfer piyasasına damga vuracak gibi gözüküyor. Devleri peşinden koşturan 22 yaşındaki savunmacı için Leicester ve Wolverhampton'un resmi teklif yaptığı iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Wolves Merih için 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Bu teklifi geri çeviren Torino ekibinin, Merih'i takımda tutmayı planladığı ifade edildi. Wolves'in, Raul Jimenez'i kadrosuna katmak isteyen Juventus'la takasa girme ihtimalinin de masada olduğu aktarıldı. Juve'nin ise 29 yaşındaki Meksikamı golcüye karşılık Rabiot, Ramsey veya Rugani gibi isimlerden birini de takasa dahil etmeyi düşündüğü öne sürüldü. Leicester'ın da radarında olan Merih, bu sezon 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
FİZİĞİ YETERSİZ
Uzun süreli bir sakatlıktan dönen milli oyuncunun durumuyla ile ilgili konuşan Juventus'un patronu Sarri, "Merih'in durumu iyi ama fiziksel olarak tam kapasiteye ulaşması gerekiyor" dedi.
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