Fulham Premier Lig'de

Championship play-off finalinde Fulham, Brentford'u uzatmalarda 2-1 yenerek Premier Lig'e çıktı. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford'un tek golü ise 120+4'te Henrik Dalsgaard'dan geldi.

Wembley'de oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford'un tek golü ise 120+4'te Henrik Dalsgaard'dan geldi.

Bu sonucun ardından rakibini tek golle geçen Fulham, Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Brentford'da forma giyen Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu karşılaşmaya 105. dakikada oyuna girdi. Brentford, üst üste 9. kez kaybederek İngiltere futbol tarihinde en çok Play-off kaybeden takım oldu.

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