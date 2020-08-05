05 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham Premier Lig'de

Fulham Premier Lig'de
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 Giriş Tarihi: 05.08.2020

Championship play-off finalinde Fulham, Brentford'u uzatmalarda 2-1 yenerek 'e çıktı. Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda attı. Brentford'un tek golü ise 120+4'te 'dan geldi.

Wembley'de oynanan karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmalara gitti.

Maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 104 ve 118. dakikalarda attı. Brentford'un tek golü ise 120+4'te 'dan geldi.

Bu sonucun ardından rakibini tek golle geçen Fulham, Leeds United ve 'ın ardından 'e yükselen son takım oldu.

Brentford'da forma giyen Ümit Milli oyuncu Halil Dervişoğlu karşılaşmaya 105. dakikada oyuna girdi. Brentford, üst üste 9. kez kaybederek İngiltere futbol tarihinde en çok Play-off kaybeden takım oldu.

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