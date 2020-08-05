05 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Nathan Ake'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Nathan Ake Manchester City'de!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.08.2020

, Bournemouth forması giyen stoper 'yi kadrosuna kattı.

Gelecek sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen ekibi , Bournemouth forması giyen genç savunmacı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu 41 milyon sterlin karşılığında Manchester City'e katıldı. Transferi sonrası açıklamalarda bulunan genç futbolcu Nathan Aké: "ManCity, son 10 yıldır İngiltere'nin en iyisi. Buraya gelmek benim için bir hayaldi. Burası üst seviye oyuncularla dolu bir yer. Kadrounun neresine bakarsanız bakın milli takım seviyesinde oynayan büyük isimler var." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Werder Bremen'den Kruse açıklaması Werder Bremen'den Kruse açıklaması
Sağlık kontrolünden geçti! İşte yeni takımı Sağlık kontrolünden geçti! İşte yeni takımı
Fulham Premier Lig'de Fulham Premier Lig'de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör