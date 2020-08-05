Manchester City Nathan Ake'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

Manchester City, Bournemouth forması giyen stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattı.

Gelecek sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Bournemouth forması giyen genç savunmacı Nathan Ake ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu 41 milyon sterlin karşılığında Manchester City'e katıldı. Transferi sonrası açıklamalarda bulunan genç futbolcu Nathan Aké: "ManCity, son 10 yıldır İngiltere'nin en iyisi. Buraya gelmek benim için bir hayaldi. Burası üst seviye oyuncularla dolu bir yer. Kadrounun neresine bakarsanız bakın milli takım seviyesinde oynayan büyük isimler var." ifadelerini kullandı.

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