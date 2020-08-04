04 Ağustos 2020, Salı

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte harekete geçiyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim takımda büyük değişiklikler yapacakken, neşteri de vurmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam ayrıca kadrosunda düşünmediği bir yıldıza da kampta son şansı vermeye hazırlanıyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler, sürpriz ayrılıklar ve anlaşılan o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:02
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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Galatasaray, Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Transfer döneminin de başlamasıyla birlikte sarı-kırmızılılarda artık tüm gözler transfere çevrilmiş durumda.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Cimbom, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Bu kapsamda iç ve dış transferde büyük değişikliklere gitmesi beklenen Aslan, ilk etapta kiralık oyuncularla yollar ayrılmıştı.

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Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Onyekuru, Seri, Lemina ve Andone kiralık sözleşmelerini uzatmayan G.Saray, ayrıca sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile de yollarını ayırmıştı.

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