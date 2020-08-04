Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 3 ayrılık 3 transfer

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 6. sırada bitiren Galatasaray, transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte harekete geçiyor. Bu sezon beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim takımda büyük değişiklikler yapacakken, neşteri de vurmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam ayrıca kadrosunda düşünmediği bir yıldıza da kampta son şansı vermeye hazırlanıyor. İşte sarı-kırmızılılardaki son gelişmeler, sürpriz ayrılıklar ve anlaşılan o isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 04.08.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 12:02 ABONE OL