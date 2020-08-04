04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz var Mert Çetin yok!

Cengiz var Mert Çetin yok!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2020

Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında Sevilla ile mücadele edecek olan Roma'da milli futbolcularımızdan maç kadrosunda kendisine yer bulurken listeye dahil edilmedi.

Roma, Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı mücadelenin kadrosunu 'ya bildirdi. İtalyan ekibinde kadroda yer alırken, ise listeye dahil edilmedi.
Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA'ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız Cengiz Ünder kadroda yer aldı. Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.
Perşembe günü 19.55'te başlayacak mücadelede Roma'nın UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:
Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic.
Fenerbahçe'den Roma çıkarması! Juan Jesus ve Perotti...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Josip Ilicic aldatılma iddialarını yalanladı Josip Ilicic aldatılma iddialarını yalanladı
Juventus kararını verdi! Merih Demiral... Juventus kararını verdi! Merih Demiral...
Hakan transferi duyurdu! Milli yıldız Serie A... Hakan transferi duyurdu! Milli yıldız Serie A...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör