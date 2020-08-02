02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'ya damga vurdu!

Hakan Çalhanoğlu sezona damga vurdu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu , bu sezon 35 Serie A, 3 de olmak üzere toplam 38 resmi müsabakada görev aldı ve 11 gol, 9 assistlik performans sergiledi.

talyan ekibi Milan'da forma giyen sessiz başladığı sezon özellikle korona virüs nedeniyle verilen aradan sonra muhteşem döndü ve takımın Avrupa kuplarına gitmesinde de Zlatan Ibrahimovic ile birlikte büyük rol oynadı. Pandemi öncesinde 23 Serie A, 2 de 'nda görev alan Çalhanoğlu, 5 gol, 1 asist üretmişti. Liglerin devam etmesiyle birlikte milli futbolcu adeta kendi buldu.

PANDEMİDEN SONRA BAMBAŞKA BİR HAKAN


26 yaşındaki futbolcu, pandemi sonrasında 12'si Serie A, 1 de İtalya Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi müsabakanın 8'sinde skora katkıda bulundu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 8 de asist yaptı. Milan, ligin yeniden başlamasından sonra oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ara öncesinde Avrupa'ya gitmek için sıralamadan uzak olan Milan, üst üst aldığı başarılı sonuçlarla ligi 66 puanla 6. sırada tamamlayarak, Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

İTALYA'DA EN GOLCÜ SEZONU


2017 yılından beri İtalyan temsilcisinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu en golcü sezonunu geride bıraktı. Toplam 11 kez gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, 2018-2019 sezonunda 5, 2017-2018 sezonunda da 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

EN ÇOK MILAN'DA FORMA GİYDİ


Bugüne kadar Karlsruher SC, Hamburg ve 'de forma giyen Hakan'ın en çok oynadığı takım Milan oldu. Milan'da 3 sezonda 129 resmi müsabakaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu toplam 23 gol attı. Başarılı futbolcu, Bayer Leverkusen'de 115, Karlsruher'de 55 ve Hamburg'da da 38 karşılaşmaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu ayrıca Parma, Bologa, Sassuolo, Atalanta ve Sampdoria maçlarında skora katkı yaptı ve Milan efsanesi Brezilyalı futbolcu Kaka'dan bu yana takımda üst üste 5 maçta gole katkı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.

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