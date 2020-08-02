02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz Kupası: Benfica 1-2 Porto | MAÇ SONUCU

Portekiz Kupası Porto'nun
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

finalinde Porto, 'yı 47 ve 59. dakikalarda Mbemba'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Benfica'nın tek golünü ise 84. dakikada penaltıdan Vinicius kaydetti.

Portekiz'in iki büyük kulübünü karşı karşıya getiren kupa maçının ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken, 37. dakikada Porto'dan Luis Diaz, çift sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Chancel Mbemba ile öne geçen Porto, 59. dakikada bir kez daha Kongolu futbolcusunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

, 84. dakikada Carlos Vinicius'un penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirse de, maçı uzatmalara götürecek beraberlik golünü bulamadı.

Karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 2-1 galip ayrılan Porto, tarihinde 17. kez 'nın sahibi oldu.

Portekiz Kupası'nı 26 kez ile en fazla kazanan kulüp Benfica olurken, bu kulübü, 17'şer kez ile Porto ve takip ediyor.

Ezeli rakibi Benfica'ya karşı bu sezon ligde de üstünlük kuran ve şampiyon olan Porto, böylece 2019-2020 sezonunu iki kupayla kapatmış oldu.

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