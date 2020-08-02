02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Zeki Çelik'e İngiltere Premier Lig'den 3 talip! Devler peşinde...

Devler Zeki Çelik'in peşinde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

Fransa 1. Lig takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz 'e İngiltere 'in 3 dev takımı talip oldu. Everton, ve genç futbolcuyla ilgileniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet , takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, ve ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR


Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve 'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ


Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.
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