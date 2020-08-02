02 Ağustos 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.
Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.
Zeki Çelik'e İngiltere Premier Lig'den 3 talip! Devler peşinde...
Fransa 1. Lig takımlarından Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'e İngiltere Premier Lig'in 3 dev takımı talip oldu. Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur genç futbolcuyla ilgileniyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa Ligi ve Milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.
ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve Cenk Tosun'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.
İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ
Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama