01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic imzayı atıyor! İşte alacağı ücret

Ibrahimovic imzayı atıyor! İşte alacağı ücret
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2020

Serie A ekibi Milan'da forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, İtalyan deviyle sözleşmesini uzatıyor. Tarafların sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı öğrenilirken, Ibrahimovic'in kazanacağı ücret de belli oldu.

Yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle Milan'dan ayrılacağı konuşulan Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.

Sözleşmesi sona eren İsveçli golcünün ayrılığa hazır olmasına karşın kulüp direktörü Paolo Maldini ve teknik direktör Stefano Pioli tarafından kalması yönünde ikna edildi.

Corriere della Sera'nın haberine göre Ibrahimovic kulübü ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Ibrahimovic'in yıllık ücreti 5 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulacak.

Drogba başkanlığa adaylığını açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Drogba başkanlığa adaylığını açıkladı Drogba başkanlığa adaylığını açıkladı
Kaan Ayhan yeni takımını açıkladı! Kaan Ayhan yeni takımını açıkladı!
İşte Kewell'ın yeni takımı! İşte Kewell'ın yeni takımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör