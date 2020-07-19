20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

Celta Vigo ligde kalmayı başardı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında evinde 'yu konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 0-0 berabere bitti bu skorun ardından Celta Vigo ligde kaldı.

'nın 38. haftasında ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. Bu skorun ardından La Liga'dan düşen son takımda belli oldu. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ligde kalırken, Leganes küme düştü.

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