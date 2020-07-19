Espanyol 0-0 Celta Vigo | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Espanyol evinde Celta Vigo'yu konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele 0-0 berabere bitti bu skorun ardından Celta Vigo ligde kaldı.

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Espanyol ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Düşme hattını oldukça yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı. Bu skorun ardından La Liga'dan düşen son takımda belli oldu. Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo ligde kalırken, Leganes küme düştü.

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