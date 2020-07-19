Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Granada evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için oldukça önemli mücadelede Granada adeta esti gürledi. Granada, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

İspanya La Liga'nın 38. hafta mücadelesinde Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Granada 29. dakikada Soldado ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti. Antonio Puertas 55. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 67. dakikada Carlos Fernandez ve 90+3'te Montoro'nun attığı goller ile Granada maçtan 4-0 galip ayrıldı.

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