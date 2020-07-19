20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 4-0 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

Granada evinde esti gürledi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında evinde 'yu konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'ne katılım için oldukça önemli mücadelede Granada adeta esti gürledi. Granada, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti ve Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

'nın 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Granada 29. dakikada Soldado ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti. Antonio Puertas 55. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 67. dakikada Carlos Fernandez ve 90+3'te Montoro'nun attığı goller ile Granada maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Celta Vigo ligde kalmayı başardı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Sevilla La Liga'yı 4. sırada tamamladı! Sevilla La Liga'yı 4. sırada tamamladı!
Mallorca küme düştü! Mallorca küme düştü!
Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör