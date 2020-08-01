01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Didier Drogba Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Drogba başkanlığa adaylığını açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden , Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu , flaş bir karar aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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