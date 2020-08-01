Didier Drogba Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kariyerini 2018 yılında noktalayan efsane futbolcu Didier Drogba, flaş bir karar aldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 42 yaşındaki Drogba, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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