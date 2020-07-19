20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla 1-0 Valencia | MAÇ SONUCU

Sevilla La Liga'yı 4. sırada tamamladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Sevilla zorlu Valencia maçından 1-0 galip ayrıldı. Bu skorun ardından Sevilla ligi 4. tamamladı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sevilla, bu sonuçla birlikte sezonu 4. sırada tamamlarken, Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamadı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Reguilon kaydetti.

Sevilla, bu sonuçla puanını 70'e yükseltti ve 4. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Valencia ise 10. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetti.

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