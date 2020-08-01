FA Cup: Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde iki Londra ekibi Arsenal ile Chelsea, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, rakibini 28 ve 67. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Chelsea'nin 5. dakikada Christian Pulusic ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı. Öte yandan Chelsea'de Mateo Kovacic 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu sonuçla FA Cup'ı 14. kez müzesine götürerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı en çok müzesine götüren takım unvanını korudu.

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