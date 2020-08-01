01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup: Arsenal 2-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

FA Cup şampiyonu takım belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

() final maçında , 'yi 'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

() finalinde iki ekibi ile , Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arsenal, rakibini 28 ve 67. dakikalarda 'ın attığı gollerle attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Chelsea'nin 5. dakikada Christian Pulusic ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı. Öte yandan Chelsea'de Mateo Kovacic 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Arsenal bu sonuçla FA Cup'ı 14. kez müzesine götürerek İngiltere Federasyonu Kupası'nı en çok müzesine götüren takım unvanını korudu.

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