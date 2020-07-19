20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU

Levante 1-0 Getafe | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında Levante sahasında Getafe'yi konuk etti. Levante, Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Bu skorun ardından Getafe 8. sıraya geriledi ve Avrupa Kupası'na gidemedi.

'nın 38. hafta mücadelesinde Levante ile Getafe karşı karşıya geldi. Levante Coke'nin 90+9'da attığı gol ile Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Getafe bu skorun ardından ligi 8. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elinin tersiyle itmiş oldu.

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