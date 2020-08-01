01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu

Enes Ünal'ın yeni adresi belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.08.2020

ekibi Real Valladolid'de forma giyen milli yıldız 'ın yeni adresi belli oldu. 23 yaşındaki golcü yıldız Getafe'ye transfer oluyor.

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