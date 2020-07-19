Brescia 2-1 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Brescia, sahasında SPAL'i konuk etti. Düşme hattındaki iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Brescia 2-1 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Brescia, sahasında SPAL'İ konuk etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında B. Dabo'nun attığı gol ile SPAL ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Brescia'da Zmrhal 69 ve 90+3'te maçın skorunu belirleyen golleri kaydetti ve Brescia maçı 2-1 kazandı.

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