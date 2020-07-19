20 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid ligi 4. bitirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. haftasında , evinde 'ı konuk etti. Atletico Madrid, Real Sociedad ile 1-1 berabere kalarak sezonu 4. sırada tamamladı.

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Koke'nin attığı gol ile Atleticıo Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 87. dakikada A. Januzaj Real Sociedad adına skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Atletico Madrid bu skor ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.

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