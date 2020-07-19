Atletico Madrid 1-1 Real Sociedad | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Sociedad'ı konuk etti. Atletico Madrid, Real Sociedad ile 1-1 berabere kalarak sezonu 4. sırada tamamladı.

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 30. dakikasında Koke'nin attığı gol ile Atleticıo Madrid 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 87. dakikada A. Januzaj Real Sociedad adına skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. Atletico Madrid bu skor ile birlikte ligi 4. sırada tamamladı.

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