Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından başlayan liglerin birçoğu sona ererken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda bazı kulüpler, transfer hamlelerini tek tek açıklama başladı. İşte dünya futbolunda şu ana kadar resmen açıklanan transferler...