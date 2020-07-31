31 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu

Celustka'nın yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.07.2020

ekiplerinden Fraport TAV forması giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi sona eren , Çekya ekiplerinden ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son 5 sezondur 'da forma giyen ve ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu 'nın yeni takımı belli oldu.

Çekyalı futbolcu, ülkesinin takımlarından ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geride bıraktığımız sezon Antalyaspor formasıyla 28 maça çıkan Celustka, 1 gol kaydetti.

2015 yılından bu yana Antalyaspor forması giyen Celustka'nın kariyeri 2011 yılında ile başlamıştı.


Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Ibrahimovic sözleri! Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Ibrahimovic sözleri!
Gianni Infantino'ya şok soruşturma! Gianni Infantino'ya şok soruşturma!
İsmail Köybaşı Granada'dan ayrıldı İsmail Köybaşı Granada'dan ayrıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör