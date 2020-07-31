31 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Ibrahimovic sözleri!

Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Ibrahimovic sözleri!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

Serie A ekiplerinden Milan forması giyen , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu Serie A'nın Bundesliga'dan zor olduğunu söylerken, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili "Harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Milan formasıyla özellikle pandemi arasından sonra gösterdiği performansla Serie A'ya damga vuran , 'ya zamanla alıştığını ve bu sayede katkı sağlamaya başladığını söyledi.

Milan'a geldiği ilk yılda 6 aydır oynamadığını ve fiziksel olarak eski durumuna gelmesinin zaman aldığını söyleyen yıldız oyuncu, "İtalyancayı ve futbolu öğrenmem gerekiyordu ki Serie A, Bundesliga'dan daha farklıydı. Burada çok kaliteli oyuncular ve taktiksel olarak her hareketi değerlendiriyorlar." dedi.

Milan'daki 2. senesinde Gennaro Gattuso ile kendini geliştirdiğini söyleyen Hakan, "3. yıl benim oldu. İtalya'da çok iyi takımlar var, burada oynamayı seviyorum. Bundesliga'da sadece Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen var, en büyük fark bu." ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic ile arasındaki ilişkiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Ibrahimovic harika bir oyuncu ve harika bir insan. Buraya büyük bir tutkuyla geldi, karakterli bir futbolcu. Umarım gelecek sezon da bizimle kalır, bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Bu sezon Milan formasıyla 37 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

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