18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kaan’a 4 talip

Kaan’a 4 talip
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Alman basını, küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan ayrılması beklenen Kaan Ayhan'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra 04 ve 'dan Atalanta'nın talip olduğunu belirtti.

Alman basını, küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan ayrılması beklenen Kaan Ayhan'a Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra 04 ve 'dan Atalanta'nın talip olduğunu belirtti. Haberde, Kaan'ın takımı küme düşmesine karşın başarılı bir performans sergilediği ifade edilirken, Türkiye'den gelen tekliflerin ilgisini çekmediği ileri sürüldü. 25 yaşındaki milli sağ bekin, Fortuna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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