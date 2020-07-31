31 Temmuz 2020, Cuma

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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından başlayan liglerin birçoğu sona ererken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda bazı kulüpler, transfer hamlelerini tek tek açıklama başladı. İşte dünya futbolunda şu ana kadar resmen açıklanan transferler...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 20:08
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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

ACHRAF HAKIMI

Eski takımı: Real Madrid

Yeni takımı: Inter

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

LEROY SANE

Eski takımı: Manchester City

Yeni Takımı: Bayern Münih

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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

THOMAS MEUNIER

Eski takımı: PSG

Yeni takımı: B. Dortmund

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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

MARC CUCURELLA

Eski takımı: Barcelona

Yeni takımı: Atletico Madrid

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Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

USMAN SIMBAKOLI

Eski takımı: Angers

Yeni takımı: Lille

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