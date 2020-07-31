Transfer resmen açıklandı! Yıldız oyuncudan dev imza

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ardından başlayan liglerin birçoğu sona ererken, takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda bazı kulüpler, transfer hamlelerini tek tek açıklama başladı. İşte dünya futbolunda şu ana kadar resmen açıklanan transferler...

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 20:08 ABONE OL