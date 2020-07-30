30 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: FIFA başkanı Gianni Infantino'ya soruşturma açıldı

Gianni Infantino'ya şok soruşturma!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

Son dakika gelişmesi... , Başkanı hakkında soruşturma başlattı.

, Başkanı Infantino hakkında, başsavcı ile arasındaki şüpheli faaliyetlerden dolayı soruşturma başlattı. Özel savcı Stefan Keller, Infantino ve başsavcı Michael Lauber hakkındaki şikayet üzerine bir soruşturma başlattı.
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