29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla'ya corona virüsü şoku!

Sevilla'ya corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

ekiplerinden , bir futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen pazar günü futbolculara ve teknik heyete uygulanan PCR testi sonrasında bir futbolcuda pozitif sonuç çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan söz konusu futbolcunun, evinde karantinaya alındığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyol kulübü, Kovid-19 önlemleri kapsamında takımın antrenmanlarına kısa süreliğine ara verildiğini, tesislerin bir kez daha dezenfekte edildiğini ve diğer tüm futbolcu ve teknik heyete iki aşamalı yeni testler yapıldığını bildirdi.

Yeni testlerin ilkinde herkeste negatif sonuç çıktığı, ikinci testin sonuçlarının da henüz belli olmadığı kaydedildi.

Perşembe gününden itibaren bireysel olarak antrenmanlara tekrardan başlanmasının öngörüldüğünü aktarıldı.

Avrupa Ligi son 16 turuna kalan , 6 Ağustos'ta sahasında ekibi Roma ile karşılaşacak.

Diğer yandan play-off mücadelesi verecek 2. Lig takımlarından Almeria da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid'e corona virüsü şoku! haberin devamı


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