28 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid'in oyuncusu Mariano Diaz'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif!

Real Madrid'e corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 Giriş Tarihi: 28.07.2020

'nın şampiyonu , kötü haberle sarsıldı. Kulübün 26 yaşındaki oyuncusu Mariano Diaz'ın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren 'de Mariano Diaz'ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

Mbappe'den transfer açıklaması! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lallana Liverpool'dan ayrıldı! Yeni takımı... Lallana Liverpool'dan ayrıldı! Yeni takımı...
PSG'ye Mbappe şoku! PSG'ye Mbappe şoku!
Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı! Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör