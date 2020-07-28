Real Madrid'in oyuncusu Mariano Diaz'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif!

İspanya La Liga'nın şampiyonu Real Madrid, kötü haberle sarsıldı. Kulübün 26 yaşındaki oyuncusu Mariano Diaz'ın, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Mariano Diaz'ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz'ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

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