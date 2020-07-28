28 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia'da Javi Gracia dönemi

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

ekiplerinden 'nın yeni teknik direktörü oldu. İspanyol temsilcisi Gracia ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol takımı 'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Valencia, Grancia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Pontevedra, Cadiz CF, Villarreal CF B, Olympiakos Volou, AO Kerkyra, UD Almera, CA Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford takımlarını çalıştırdı.

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