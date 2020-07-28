Valencia'da Javi Gracia dönemi

La Liga ekiplerinden Valencia'nın yeni teknik direktörü Javi Gracia oldu. İspanyol temsilcisi Gracia ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol takımı Valencia'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Javi Gracia ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Valencia, Grancia ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



50 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Pontevedra, Cadiz CF, Villarreal CF B, Olympiakos Volou, AO Kerkyra, UD Almera, CA Osasuna, Malaga, Rubin Kazan ve Watford takımlarını çalıştırdı.

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