İtalya Serie A'nın 35. dakikasında Sampdoria, sahasında Genoa'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sampdoria-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Sampdoria ile Genoa karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Sampdoria'da Alex Ferrari, Lorenzo Tonelli ve Ronaldo Vieira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Genoa'da ise Ivan Radovanovic, Peter Ankersen, Antonio Sanabria, Stefano Sturaro ve Francesco Cassata oynayamayacak.

SAMPDORIA-GENOA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sampdoria-Genoa maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

DİĞER