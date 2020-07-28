28 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan ayrılan Adam Lallana Brighton&Hove Albion'da!

Lallana Liverpool'dan ayrıldı! Yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.07.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen ve bu sezon şampiyonluk yaşayan , 'a transfer oldu. 32 yaşındaki oyuncunun lig bittikten sonra Liverpool'la sözleşmesi sona ermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 yıldır forma giydiği 'da sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lallana ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Altyapısından yetiştiği Southampton'dan 2014 yazında Liverpool'a transferi gerçekleşen İngiliz futbolcu, burada birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Lallana ayrıca İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 34 maçta 3 kez ağları sarstı.

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