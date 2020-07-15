15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Newcastle United 1-3 Tottenham Hotspur | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle United, sahasında Tottenham konuk etti. Harry Kane'in iki gol attığı maçı Tottenham 3-1 kazandı.
İngiltere Premier Lig'inde 36. haftasında Newcatle United ile Tottenham, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur'un gollerini 27. dakikada Son Heung-Min, 60 ve 90. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Newcatle United'ın golü 56. dakikada Matt Ritchie'nin ayağından geldi. Tottenham Hotspur 4 maç sonra deplasmanda maç kazanırken, puanını 55'e yükseltti. Harry Kane Tottenham ile 200. golünü kaydetti.
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