15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Newcastle United 1-3 Tottenham Hotspur | MAÇ SONUCU

Tottenham Harry Kane ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında Tottenham konuk etti. Harry Kane'in iki gol attığı maçı Tottenham 3-1 kazandı.

'inde 36. haftasında Newcatle United ile Tottenham, St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. 'un gollerini 27. dakikada Son Heung-Min, 60 ve 90. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Newcatle United'ın golü 56. dakikada Matt Ritchie'nin ayağından geldi. Tottenham Hotspur 4 maç sonra deplasmanda maç kazanırken, puanını 55'e yükseltti. Harry Kane Tottenham ile 200. golünü kaydetti.

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